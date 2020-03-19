Москва, , 05:10 — REGNUM Россия сумела хорошо подготовиться к возможному росту числа заболевших из-за нового коронавируса, заявила 18 марта журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое», — сказала она.

По словам эксперта ВОЗ, пневмония после заражения коронавирусом начинается примерно у 20% граждан, и в России готовы обеспечить их высокотехнологичной помощью.

Вуйнович добавила, что в России соблюдаются все рекомендации ВОЗ, которые позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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