Вашингтон, , 05:10 — REGNUM Каталог сервиса Xbox Game Pass недавно получил несколько новых игр, однако из него вскоре пропадут девять популярных проектов. Об этом 19 марта сообщил портал Comicbook.

Microsoft сообщила, что из библюотеки сервиса будут исключены: Borderlands: The Handsome Collection, Cities: Skylines, The Golf Club 2, LEGO Worlds, Vampyr, Operencia: The Stolen Sun, Battle Chef Brigade, Kingsway, и Orwell: Keeping an Eye on You. Все эти игры станут недоступны в течение последующих двух недель.

Xbox Game Pass — это платный сервис по подписке, пользователи которого получают доступ к обширному каталогу видеоигр для консоли Xbox и ПК. Они также имеют возможности получать эксклюзивные скидки и играть в новые игры раньше остальных.

