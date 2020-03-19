Москва, , 05:02 — REGNUM Победителем «Евровидения-2020» следует назвать российскую группу Little Big, считает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

«Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — сказал Эрнст.

Клип российской группы стал самым популярным в YouTube, набрав с 12 марта более 35 млн просмотров. Он стал самым популярным среди других роликов участников этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы конкурса заявил о его отмене в связи с распространением коронавируса. Он должен был пройти в 65-й раз с 12 по 16 мая в нидерландском городе Роттердаме. В свою очередь, в Little Big согласились с принятым решением.

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