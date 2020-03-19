Вашингтон, 19 марта 2020, 05:01 — REGNUM Количество лиц, зараженных в США коронавирусом COVID-19, достигло 8017 человек, 18 марта сообщает газета New York Times.
Из этого количества скончалось не менее 143 пациентов. Ранее сообщалось о ста летальных случаях заболевания.
Как передавало ИА REGNUM, 18 марта американский президент Дональд Трамп подписал постановление о частичном закрытии границы США с Канадой из-за COVID-19.
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