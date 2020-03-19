Магаданская область, , 05:02 — REGNUM В Магаданской области в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса введён режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Губернатор Сергей Носов подписал соответствующий указ 18 марта. Режим повышенной готовности введён до 1 мая. В зависимости от эпидемиологической ситуации, он может быть продлён либо отменён досрочно.

Таким образом, с 18 марта на территории Колымы запрещены все массовые мероприятия в помещениях с числом участников более 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах страны повсеместно вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19.

В правительстве РФ обсуждают различные варианты противодействия распространению коронавируса, в том числе ограничение на выход людей из дома.