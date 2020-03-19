Ухань, Китай, , 04:50 — REGNUM Почти половина крупных промышленных предприятий провинции Хубэй в центральной части Китая возобновили производство по мере ослабления эпидемии коронавируса, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

Как сказал глава провинциального департамента экономики и информационных технологий Ван Циян, всего 7629 местных предприятий начали свою работу. Особенно это касается тех, что представляют крайнюю значимость для производственных цепочек.

В число таких предприятий вошли автопроизводители и такие столпы экономики региона, как фабрики фосфатных удобрений, предприятия электронной промышленности и оптического волокна для систем связи.

Все сотрудники этих предприятий обеспечены лицевыми масками, дезинфицирующими средствами, жидким мылом инфракрасными термометрами и прочими вещами как минимум на пять дней использования.