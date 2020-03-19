Пекин, , 04:43 — REGNUM Китай начал проверку и ремонт железнодорожного оборудования по всей стране после того, как пассажиропоток упал до минимального уровня на фоне эпидемии коронавируса, сообщили 18 марта в компании China State Railway Group Co., Ltd.

Ремонт и реконструкция железнодорожных путей призвано улучшить качество инфраструктуры и обеспечить лучшую безопасность всей системы в целом. Компании организовала 550 тыс. работников на проведение проверки, которая, как ожидается, продлится до 30 июня текущего года.

Жёсткие меры будут приняты для обеспечения всех сотрудников необходимым оборудованием и оснасткой для борьбы и профилактики коронавируса во время проведения проверок, сообщили в компании.