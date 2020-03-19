Сеул, , 04:40 — REGNUM Новых 152 случая заражения новым коронавирусом было выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки. Общее число заболевших в стране достигло 8565 человек, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Из новых случаев заражения 97 приходятся на город Тэгу, где находится один из крупнейших очагов эпидемии в республике. Также выросло и число умерших в результате заболевания COVID-19. Их число достигло 91 человека.

Ранее в Южной Корее заявляли о возможном переломе в ситуации с коронавирусом нового типа, так как последние четыре дня число заболевших ежедневно не превышало 100 человек. Однако за прошедшие сутки число новых случаев вновь превысило сто человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел заседание по ситуации с коронавирусом нового типа. Он подчеркнул, что правительство Южной Кореи не сможет самостоятельно решить возникшие из-за COVID-19 проблемы, и обратился к представителям бизнеса с просьбой о сотрудничестве.

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