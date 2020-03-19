Москва, , 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это в крупных городах актуально», — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что раньше указанное ограничение действовало в Москве. Сейчас оно отменено, и, кроме того, для операторов на рынке продовольствия введены дополнительные послабления, в частности, ускоренное оформление всех документов.

Добавим, указанные мероприятия проводятся в связи с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина упростить процедуры поставок продовольствия как внутри страны, так и из-за границы, в связи с распространением коронавируса.

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