Оттава, , 04:34 — REGNUM До 621 человека выросло число заболевших COVID-19 в Канаде, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшие сутки было выявлено 52 новых случая заражения новым коронавирусом. При этом случаи заболевания зафиксированы во всех 10 провинциях Канады. Наибольшее число зараженных приходится на Онтарио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о частичном закрытии границы с Канадой из-за вспышки заболевания СOVID-19. Трамп заверил американцев, что торговля между странами не пострадает от частичного и временного закрытия границ.

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