Пекин, , 04:26 — REGNUM Два лесных пожара, которые разгорелись в северных пригородах Пекина Янцин и Пингу, были потушены, сообщает 19 марта агентство Синьхуа.

В настоящее время идет устранение последствий пожара. Первый пожар разгорелся в 16:33 по местному времени 18 марта в горной местности Янцина. Более 600 пожарных занимались тушением пожара на месте до 20:30 того же дня.

Второй пожар начался в Пингу около 19:40. В его тушении приняло участие 300 человек, включая 37 пожарных инженеров. Пожар был потушен к 22:40. Жертв и пострадавших нет.