Москва, , 04:23 — REGNUM В российском правительстве обсуждают различные варианты противодействия распространению коронавируса в России, сообщил 19 марта РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, одним из возможных ограничений может стать рекомендация для граждан не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ.

«Все это — чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Эти меры, подчеркну, обсуждаются, изучаются, чтобы в итоге принять взвешенное решение», — объяснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России за последние сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заболевших на территории России достигло 147 человек.

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