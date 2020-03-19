Москва, , 04:14 — REGNUM Более 4,5 млн человек, прибывших в Россию с января 2020 года, досмотрели сотрудники Роспотребнадзора, сообщает 19 марта пресс-служба ведомства.

«Выявлено более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, в каждом случае проведен комплекс необходимых профилактических мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа проводится в отношении граждан, прибывающих воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом. Предпринятые меры позволили существенно уменьшить уровень распространения коронавируса в России.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России за последние сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заболевших на территории России достигло 147 человек.

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