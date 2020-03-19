Якутск, 19 марта 2020, 04:07 — REGNUM Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев отменил XV пленарное заседание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.
Читайте также: Мосгордума переходит на дистанционный режим работы
Гоголев 18 марта из-за распространения коронавируса подписал распоряжение об отмене пятнадцатого заседания, которое было запланировано на 24 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, городская дума Москвы меняет режим работы из-за распространения коронавируса и минимизирует свою работу, которая требует очных встреч и приёмов.