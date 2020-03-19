Пекин, , 03:51 — REGNUM Власти Китая пообещали провести интернет в бедные районы страны в рамках кампании по борьбе с нищетой, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

До 99% бедных деревень должны иметь доступ к интернету на конец 2020 года, говорится в годовом рабочем плане, выпущенном совместно целым рядом департаментов, включая Национальную комиссию развития и реформы КНР, а также Министерство промышленности и информационных технологий.

Сеть 4G и оптоволоконные линии должны быть доступны в 99% деревень страны, а электронная коммерция должна дойти до всех деревень и поселков Поднебесной, говорится в плане. В нем также подчеркивает, что службы экспресс-доставки должны создать свои представительства во всех городках.

Рабочий план также требует использование цифровых технологий, включая облачные вычисления, большие данные для поддержки, профилактике и контроля за распространением коронавируса в бедных регионах страны.