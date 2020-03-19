Урумчи, Китай, , 03:41 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая создали 151 тыс. рабочих мест для жителей нищих районов на юге региона с 2018 года, передает агентство Синьхуа.

Для этого Синьцзян принял целый ряд мер оказания помощи жителям районов, наиболее других затронутых нищетой. В частности, речь идет о создании рабочих мест и проведении инфраструктуры, включая транспортную инфраструктуру и связь.

С 2018 года в общей сложности 14 700 жителей южного Синьцзяна нашли работу на предприятиях провинций и городов, которые принимают участие в оказании помощи Синьцзяну. Так, многие жители региона покидали его в связи с невозможностью самореализации.

Теперь же власти региона предоставляют субсидии и дешевые кредиты беднякам, снижают налоги для малых и микропредприятий региона, а также самозанятых. Согласно официальной статистике, в общей сложности 645 тыс. человек были выведены из нищеты в 2019 года. Еще 165 тыс. человек ожидают своей очереди в 2020 году.