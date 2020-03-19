Ухань, Китай, , 03:34 — REGNUM Около половины пациентов с новым коронавирусом, которые были помещены в госпиталь «Лэйшэньшань» в эпицентре эпидемии в Китае, столице провинции Хубэй городе Ухань, было выписано по выздоровлению, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщил вице-президент госпиталя, который был построен специально для приема больных COVID-19, Юаня Юйфэна, всего госпиталь принят 1961 пациент с начала эпидемии. Из них 970 человек были выписаны на конец дня 16 марта и еще 942 пациента продолжают получать лечение.

Отметим, что данный госпиталь является самым вместительных из всех специально созданных для борьбы с эпидемией. Всего в нем задействовано 3202 человека медицинского персонала из 16 медицинских бригад из девяти регионов страны уровня провинции. Еще 660 человек задействованы в логистической сфере.

Заметим, что госпиталь «Лэшэньшань» был построен всего за две недели. Столь коротких сроков удалось достичь задействованием 15 тыс. строителей. Госпиталь оснащен 1402 койками в 32 палатах. Он был запущен в эксплуатацию 8 февраля.