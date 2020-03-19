Магадан, Магаданская область, , 03:34 — REGNUM В отсутствии поставок защитных масок в Магаданскую область, власти нашли решение — их будут шить студенты медицинского колледжа, работники культуры и заключённые.

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На заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции принято решение о собственном производстве масок.

В наличии есть 9 тыс. кв. метров марли, ещё около 74 тыс. кв метров подойдёт в начале апреля.

«Этого хватит на более 400 тыс. штук масок, с одного квадратного метра получается 5 штук», — сообщает «Магаданская правда».

Выпускать будут по 950 масок в день, которые будут использовать работники транспорта, торговли, медики.

Как сообщало ИА REGNUM, швейная фабрика в Сосногорске запускает производство защитных масок и костюмов.