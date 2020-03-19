Веллингтон, , 03:33 — REGNUM Новая Зеландия подтвердила восемь новых случаев заражения новым коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что все восемь случаев заболевания COVID-19 связаны с заграничными поездками. Общее число зараженных в стране достигло 28 человек. По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, один из новых пациентов помещен в больницу, другие находится дома на самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, к 17 марта в Новой Зеландии числилось 11 человек, зараженных коронавирусом нового типа. Отмечалось, что все случаи заболевания COVID-19 были связаны с посещением заграницы.

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