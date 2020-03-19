Пекин, , 03:26 — REGNUM Более 600 медицинских работников из 22 госпиталей Китая были направлены в госпиталь SARS, который был вновь открыт в связи с возросшим давлением в городе на фоне новых случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство Синьхуа.

С 5:00 до полуночи 16 марта госпитале принял 35 пациентов, которые ожидали проверки состояния здоровья. Они прибыли в международный аэропорта «Столица» города Пекина из разных стран. Тогда у одного пассажира из Великобритании был выявлен новый коронавирус.

В госпитале «Сяотаншань», расположенном в северном пригороде города, появилось 1600 коек после проведенного там ремонта. Он будет использоваться для приема входящих пассажиров, ожидающих проверки состояния здоровья.

Напомним, что госпиталь был построен специально для приема больных атипичной пневмонией (SARS) в 2002 году. 30 января текущего года там начался ремонт. Порядка 15 тыс. человек принимали участие в процессе ремонта, который завершился 15 марта. Было отремонтировано почти 60 тыс. квадратных метров площадей и пристроено еще 22,5 тыс. квадратных метров.