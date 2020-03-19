Багдад, , 03:22 — REGNUM Власти Ирака ввели комендантский час в столице страны Багдаде из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что комендантский час пока введен лишь на неделю — с 17 по 23 марта. Это является одной из мер по предотвращению угрозы распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 марта число зараженных новым коронавирусом в Ираке выросло до 110 человек. В результате заболевания скончались девять человек. Еще 26 заболевших выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений.

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