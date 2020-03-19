Олбани, США, , 03:19 — REGNUM Решение приостановить работу всех крытых торговых и развлекательных центров на своей территории приняли власти американских штатов Нью-Йорк, Пенсильвания, Коннектикут и Нью-Джерси в связи с угрозой COVID-19, 18 марта сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

Постановление вступит в силу 19 марта. Закрытыми окажутся торговые центры, парки развлечений и боулинг-центры.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 марта в США от коронавируса COVID-19 скончалось 100 человек.

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