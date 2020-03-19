Пекин, , 03:02 — REGNUM Китай завершил клинические исследования антивирусного препарата «Фавипиравира» в области борьбы с новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Препарат, применяемый при лечении гриппа, был одобрен для клинического использования в 2014 году. Он показал хорошие результаты во время клинических испытаний и отсутствие явных побочных реакций при лечении коронавируса, сообщил директор Китайского национального центра развития биотехнологий при Министерстве науки и технологии Китая Чжан Синьминь во время пресс-конференции в Пекине 17 марта.

Более 80 пациентов приняли участие в клинических испытаниях, которые проходили в Третьем Народном госпитале Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая. Из них 35 пациентов принимали «Фавипиравир» и еще 45 человек находились контрольной группе.

Результаты показали, что пациенты, получавшие «Фавипиравир» избавились от вируса в организме значительно быстрее, чем люди из контрольной группы. Многоцентровое клиническое испытание случайного типа было проведено в госпитале «Чжуншань» при Университете Уханя, которое также показало эффективность препарата.

«Фавипиравир» был рекомендован командам медиков для лечения пациентов, и он должен быть включен в план диагностики и лечения коронавируса как можно скорее, сообщил Чжан. Массовое производство препарата было одобрено Национальной администрацией медицинской продукции КНР.