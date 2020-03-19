Веллингтон, , 03:02 — REGNUM Законопроект о легализации абортов был принят парламентом Новой Зеландии, 19 марта сообщает издание New Zealand Herald.

Закон одобрили в третьем чтении. За него проголосовали 68 парламентариев, а против высказались — 51.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона о легализации абортов в Новой Зеландии, устраняющий запреты на их проведение до 20-ой недели беременности, был внесен в парламент страны 7 августа прошлого года.

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