Кингстон, , 02:58 — REGNUM Первый человек умер от заражения коронавирусом нового типа на территории Ямайки, сообщает пресс-служба ямайского минздрава.

Сообщается, что от заболевания COVID-19 скончался 79-летний житель. Незадолго до смерти он посещал Соединенные Штаты. Отмечается, что в настоящее время на Ямайке подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания COVID-19 на Ямайке был выявлен 10 марта. Спустя несколько дней, когда число заболевших начало расти, на острове власти объявили об отмене занятий в школах в качестве меры профилактики распространения коронавируса нового типа.

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