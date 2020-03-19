Каракас, , 02:51 — REGNUM Венесуэла нуждается в гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа, заявила венесуэльский вице-президент Делси Родригес выступая в Каракасе, 18 марта передает государственное телевидение республики.

По словам Родригеса, у нее состоялся телефонный разговор с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Вице-президент отметила, что в составе гумпомощи будут и тесты для выявления инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта власти Венесуэлы запросили у Международного валютного фонда финансовую помощь $5 млрд для борьбы COVID-19.

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