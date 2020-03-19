Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Соединенные Штаты приостанавливают перепись населения на две недели из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщил директор Бюро переписи США Стив Диллингэм в официальном заявлении.

«Начиная с сегодняшнего дня, работа по проведению переписи населения в 2020 среди граждан приостанавливается в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса на две недели, до 1 апреля», — говорится в заявлении.

По словам Диллингэма, Бюро не прекращает свою работу на время приостановки переписи, а наоборот — будет заниматься оптимизацией своей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в США выявили первый случай заболевания COVID в американском конгрессе. Заражение зафиксировали у республиканца Марио Диас-Баларта.

Читайте ранее в этом сюжете: В США у члена Конгресса впервые обнаружили коронавирус