Шанхай, Китай, , 02:47 — REGNUM В Шанхае запущен проект «Облачная ярмарка вакансий» с участием 6000 работодателей, предлагающих 100 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных выпускников колледжей и вузов по всему миру, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

В число работодателей входят компании из списка Fortune 500, крупные госпредприятия, всемирно известные иностранные предприятия, компании из области высоких технологий, которые входят советы по научно-техническим инновациям, а также общественные институты, которым требуются квалифицированные кадры.

Таланты высокого уровня на муниципальном уровне в Шанхае требуются в таких сферах, как интегральные схемы, биомедицины, искусственный интеллект, финансы и логистика. В связи с этим три специальных интернет-события было проведено для выпускников.

Облачная платформа рекрутирования кадров не просто выдает информацию о вакансиях, но также предоставляет интеллектуальные целевые услуги для соискателей, основанные на их нуждах и требованиях, сообщил представитель оргдепартамента Шанхайского муниципального комитета Компартии Китая.