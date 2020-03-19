Порт-Луи, , 02:39 — REGNUM Три первых случая инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы на территории островного государства Маврикий, 19 марта сообщает Reuters со ссылкой на правительство страны.

Все они являются гражданами Маврикия. Двое из них работали на круизных судах, а третий — прибыл на родину из Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Маврикия с 18 марта запретили въезд на свою территорию гражданам Великобритании и ЕС из-за пандемии коронавируса.

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