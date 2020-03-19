Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Конгрессе США у республиканца от штата Флорида Марио Диас-Баларта, 18 марта сообщается на сайте пресс-службы конгрессмена.

Симптомы появились у Диаса-Баларта появились еще в субботу. Сданные анализы показали положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта стало известно, что заражение коронавирусом COVID-19 было обнаружено у мэра американского города Майами Фрэнсиса Суареза.

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