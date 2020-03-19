Лиссабон, , 01:56 — REGNUM Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза объявил в стране режим чрезвычайного положения на 15 дней из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Соответствующее заявление португальский лидер сделал в ходе выступления по телевидению.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения в Португалии вводится впервые за историю страны. Он будет действовать в течение 15 дней, однако не исключается, что режим ЧП может быть впоследствии продлен. Президент Португалии уже назвал угрозу коронавируса «испытанием, с которым никогда не сталкивались система здравоохранения и португальское общество».

Как сообщало ИА REGNUM, первый летальный исход от заболевания COVID-19 был зафиксирован в Португалии 16 марта. От болезни скончался 80-летний мужчина.