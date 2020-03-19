Мехико, , 01:47 — REGNUM Инициатива о создании специального фонда в размере 180 млрд песо (около $7,5 млрд) для предотвращения, а также ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, была одобрена палатой депутатов Конгресса Мексики, 18 марта сообщает газета El Universal.

Документ поддержали 265 депутатов, 10 — высказались против, а еще пятеро — воздержались. Далее законопроект будет рассматриваться верхней палатой парламента страны — палата сенаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 марта, в Мексике было выявлено 93 пациента с коронавирусом нового типа.

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