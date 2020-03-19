Нью-Йорк, США, , 02:38 — REGNUM В Нью-Йорке планируют переместить в пустующие гостиницы не заражённых коронавирусом пациентов из больниц, чтобы освободить больше больничных коек для заражённых коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя городского управления по чрезвычайным ситуациям Дианн Крисуэлл.

По её словам, Нью-Йорку для оказания помощи больным, инфицированным коронавирусом, в настоящее время необходимо намного больше больничных коек. Для их высвобождения в отели можно перевести «тех малолетних пациентов, у которых нет COVID-19, но которые нуждаются в уходе».

Сколько коек в больницах с помощью такой меры может быть высвобождено и как это будет компенсироваться гостиницам, Крисуэлл не уточнила.

Напомним, к настоящему времени в мегаполисе выявлено 1339 случаев заражения новым коронавирусом. Десять заразившихся умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент США Дональд Трамп объявил о частичном закрытии американо-канадской границы из-за эпидемии коронавируса. Ограничение пока касается только «второстепенных перевозок».

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