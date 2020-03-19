Кигали, , 01:31 — REGNUM Власти Руанды отменяют коммерческие пассажирские авиарейсы на 30 дней в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«Чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19, все прибывающие и вылетающие пассажирские рейсы будут приостановлены с 20 марта на 30 дней», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Руанде были выявлены еще три случая заражения коронавирусом нового типа. Всего в стране пока подтверждены 11 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 17 марта в Руанде было подтверждено семь случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что двое из новых пациентов совершали поездки в США, Катар и Турцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Руанде выявили ещё двух инфицированных COVID-19