Бразилиа, , 01:01 — REGNUM Председатель сената Бразилии Дави Алколумбре заразился коронавирусом нового типа, 18 марта сообщается на сайте верхней палаты бразильского парламента.

Заболевание подтвердилось только после второго теста. Медики отмечают, что состояние Алколумбре хорошее и имеется лишь «легкое недомогание». Глава сената помещен под домашний карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус COVID-19 был обнаружен у более 10 чиновников из бразильской делегации, которая была на приеме у президента США Дональда Трампа. Кроме того, под подозрение попал и глава государства Жаир Болсонару, тесты которого на коронавирус дали сначала положительный результат, а затем — отрицательный.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один член бразильской делегации в США заразился