Нью-Дели, , 00:50 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии достигло 151 человека, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

«Из них, 126 пациентов являются гражданами Индии и 25 — иностранцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 14 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Также трое умерли в Индии от заболевания COVID-19.

Наибольшее число заболевших приходится на штат Махараштра, в нем заражено коронавирусом нового типа 39 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта власти Индии распорядились закрыть Тадж-Махал — одну из главных достопримечательностей страны. Также по всей стране были закрыты десятки музеев, религиозных учреждений и объектов культурного наследия.

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