Рига, , 00:11 — REGNUM Государственная полиция Латвии начала 28 административных дел о нарушение введённого в Латвии с 17 марта режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии Covid-19, пишет портал diena.lv.

В сотрудничестве с муниципальной полицией Госполиция провела 26 запланированных проверок и зарегистрировала 38 сигналов о возможных нарушениях режима ЧС, а всего было проведено 1000 профилактических мероприятий. Большинство на нарушений связано с несоблюдением режима самоизоляции.

В Кодексе административных правонарушений предусмотрен штраф в размере 350 евро за несоблюдение режима ЧС. За повторное нарушение, если оно угрожает власти или системе управления, или интересам охраняемых законом лиц, предусмотрены лишение свободы сроком до трёх лет и денежный штраф. Если это нарушение повлекло тяжёлые последствия, то Уголовный кодекс говорит о лишение свободы на восьмилетний срок.