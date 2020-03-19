Псков, , 00:10 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично начал борьбу с фейковой информацией о распространении коронавирусной инфекции, о чём сообщил в своём инстаграме. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, глава региона отметил, что «борьба с распространением слухов сейчас не менее важна, чем профилактические мероприятия».

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Первым делом Ведерников сообщил подробности истории о задержании в Великих Луках путешественника из Китая, который посетил ряд европейских стран. Предварительный осмотр не выявил у него инфекции, но тем не менее, его отправили на изоляцию и тщательное обследование в санаторий «Гороховое озеро», который специально подготовили для таких случаев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам губернатор Псковской области Михаил Ведерников самоизолировался в связи с прохождением теста на коронавирус. По словам главы региона, он почувствовал признаки ОРВИ и сдал тест, «чтобы перестраховаться».

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