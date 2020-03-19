Киев, , 00:10 — REGNUM До 16 человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба минздрава страны.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом, за сутки число заражённых возросло на два человека. Официально подтверждённое количество умерших от инфекции составило два человека.

Больше всего заражённых было выявлено в Черновицкой области, здесь их насчитывается десять человек.

Правительством Украины введён карантин с 12 марта по 3 апреля во всех образовательных заведениях страны и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта закрыто метро. С 18 марта прекращено автобусное, авиа‑ и железнодорожное международное сообщение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве президента Украины Владимира Зеленского не верить информации о сотнях тысяч заразившихся коронавирусом на территории страны.

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