Великие Луки, Псковская область, , 00:03 — REGNUM В Псковской области отправили на изоляцию в санаторий «Гороховое озеро» гражданина Китая, который путешествовал по региону на автомобиле. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил в своём инстаграме губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, автомобиль с китайскими номерами остановили сотрудники ГИБДД в городе Великие Луки. Водитель оказался гражданином Китая и перед этим, как предварительно установлено, посетил ряд европейских стран.

«Предварительный осмотр не выявил признаков инфекции, тем не менее, на карете скорой помощи его в настоящее время везут в санаторий «Гороховое озеро» на изоляцию и тщательное обследование», — сообщил Ведерников. По словам главы региона, обстоятельства, по которым китаец попал в Псковской области, установят компетентные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санаторий «Гороховое озеро» в Островском районе Псковской области специально перепрофилировали для изоляции иностранцев с подозрением на коронавирус. Сам глава Псковской области Михаил Ведерников находится на карантине в связи с признаками ОРВИ — он сдал тест на коронавирус, почувствовав недомогание, о чём тоже сообщил в инстаграме.

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