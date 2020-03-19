Нур-Султан, , 00:00 — REGNUM В Казахстане власти предпринимают жесткие ограничительные меры для сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 18 марта, сообщают казахстанские СМИ.

Власти двух крупнейших городов Казахстана — Нур-Султана и Алма-Аты объявили о скором закрытии городов. Так жителям Алма-Аты дали 72 часа на то, чтобы вернуться в город — по истечению этого срока город будет закрыт на въезд и выезд.

Пользователи социальных сетей показывают кадры с автомагистралей возле Нур-Султана. где военные устанавливают блокопосты и ездят БТРы.