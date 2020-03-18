Бразилиа, , 23:58 — REGNUM Министр энергетики Бразилии Бенту Албукерке заразился новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции 18 марта президент страны Жаир Болсонару.

Ранее уже стало известно, что коронавирус был выявлен у руководителя пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартена и начальника комитета по вопросам институциональной безопасности Аугусту Элену. Сам Жаир Болсонару уже неоднократно сдавал анализы на коронавирус, они показали отрицательный результат.

Всего, согласно последним данным, на территории Бразилии официально подтверждено 290 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, два из них завершились летальным исходом.