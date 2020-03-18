Москва, , 23:56 — REGNUM Распространяемое в социальных сетях изображение документа о введении комендантского часа в Москве из-за коронавируса, якобы изданный министром обороны РФ Сергеем Шойгу, является фальшивкой.

Об этом 18 марта сообщает пресс-служба военного ведомства России.

Изображение «приказа» о введении комендантского часа в городе Москве — «грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран».

«Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе. Вооружённые силы РФ несут службу в обычном режиме», — подчёркивают в Минобороны России.

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