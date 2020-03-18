Москва, , 23:51 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» приостанавливает большую часть международных пассажирских рейсов между Россией и Белоруссией из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 18 марта пресс-служба компании.

«Приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Как уточняется, курсировать на российско-белорусском направлении продолжат девять поездов. Это рейсы из Москвы в Минск, Брест, Гродно и Полоцк, а также из Санкт-Петербурга в Минск, Брест и Гомель.

Напомним, ранее российские власти приняли решение о временном ограничении на въезд в страну для иностранных граждан, в том числе граждан Белоруссии. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года.