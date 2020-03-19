Анкара, , 00:00 — REGNUM Вторая жертва коронавирусной инфекции зафиксирована в Турции. Об этом 18 марта сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своём Twitter.

Скончался 61-летний мужчина, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Общее количество заражённых за сутки возросло на 93 человека.

Всего в Турции на сегодняшний день зафиксирован 191 заразившийся COVID-2019. Из них умерло два человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Турции завершили эвакуацию своих граждан из стран Евросоюза, въезд и выезд из которых был запрещён в связи с пандемией коронавируса. Всего в страну вернулось более 2800 граждан.

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