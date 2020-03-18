Москва, , 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.

В частности, с 24 марта будут отменены рейсы в Вашингтон, а с 29 марта — в Лос-Анджелес и Майами.

Рейсы на Дубай будут отменены с 29 марта до 30 апреля. А полеты самолётов авиакомпании в Лиссабон будут прекращены с 19 марта до 30 апреля.

Напомним, сокращение авиарейсов вызвано ограничительными мерами правительства для предотвращения распространения коронавируса.

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