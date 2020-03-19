Вашингтон, , 00:01 — REGNUM Санкции в отношении пяти иранских учёных ввели власти США. Об этом 18 марта сообщил в своём заявлении журналистам госсекретарь США Майкл Помпео.

Госсекретарь утверждает, что деятельность Ирана в ядерной сфере представляет серьёзную опасность для международной стабильности. Действия Ирана в ядерной области Помпео назвал неприемлемыми.

Помпео сообщил, что министерство торговли США вводит санкции в отношении пяти иранских учёных, которые, по утверждению Вашингтона, принимали активное участие в развитии ядерной программы в 2004 году и работают на правительство Ирана по настоящее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении США очередных санкций в отношении компаний, причастных к операциям с иранской нефтью. Американцы утверждают, что торговля с Ираном противозаконна.

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