Москва, , 23:44 — REGNUM Вспышка коронавируса породила в интернете немало фейков, которые иногда настолько комичны, что трудно понять, почему люди верят в них. Корреспондент ИА REGNUM отобрал самые интересные фейки, распространяемые в рунете.

1. Нельзя есть китайские бананы!

В самом начале распространения инфекции в мессенджере What'sApp распространился фейк о том, что якобы все заболевшие коронавирусом ели бананы из Китая. Несмотря на абсурдность заявления, продуктовые магазины столкнулись с реальным снижением спроса на бананы, из-за чего сеть «Глобус» даже была вынуждена сделать объявление о том, что их бананы — не китайские.

2. Москву будут обрабатывать дезинфектором с самолета.

17 марта в социальных сетях и мессенджерах разошелся фейк о том, что с 23:00 до 05:00 самолеты будут обрабатывать Москву дезинфицирующими средствами. В сообщении содержался призыв закрыть окна и не находиться на улице в период «дезинфекции». Естественно, никакой дезинфекции столицы с самолетов не проводилось и проводиться не будет.

В ответ на этот фейк пользователи пошутили: «Внимание! Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения. Просьба по возможности стоять у открытого окна лбом по направлению к звездам. Из космодрома звонили».

3. Москву скоро закроют на полный карантин.

Этот фейк тоже разошелся по мессенджерам. В доказательство приводились видео, где была изображена военная техника, якобы въезжающая на МКАД. Однако на самом деле кадры были сделаны около подмосковной Балашихи, рядом с которой расположен военный полигон, и военная техника там — не редкость. Москву никто закрывать на карантин не собирается, отметили в оперштабе столицы по коронавирусу.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», — прокомментировала фейк заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

4. Индивидуальная «особо ценная» информация от ВОЗ или очередь на вакцину от коронавируса.

Пользователям интернета стали поступать письма на электронную почту, якобы по прикрепленной ссылке можно получить особую информацию о вирусе или даже встать в очередь на прививку (предварительно заплатив). Этот фейк не имеет ничего общего с действительностью, письма рассылают мошенники.

5. Водка, кокаин или детская моча — чем лечиться?

Некоторое время в интернете всерьез обсуждали лечение коронавируса кокаином, детской мочой или водкой. ВОЗ опровергла эти абсурдные способы лечения.

6. В водопроводную воду добавляют дезинфицирующие средства.

Это тоже фейк, в воде из водопровода не содержится никаких дезинфицирующих средств, так как это опасно для здоровья и жизни граждан.

7. Власти скрывают настоящее количество больных, зараженных уже более 20 тысяч, их трупы тайно кремируют или вывозят на грузовиках торговых сетей.

Абсурдный фейк, распространяемый в соцсетях и мессенджерах. Власти не скрывают количество больных, хотя статистика заражения и может запаздывать из-за долгого развития симптомов. Никакие трупы в грузовиках «Магнита», «Дикси» и «Пятерочки» никуда не вывозят и никого тайно не кремируют.

8. Мастурбация повышает иммунитет и дает организму силы бороться с инфекцией.

Этот фейк изначально был обыкновенной шуткой, в которую кто-то действительно поверил и которая распространилась по интернету как реальный способ профилактики коронавируса.

Редакция ИА REGNUM призывает читателей быть бдительными, не верить в фейки, доверять только официальным источникам.