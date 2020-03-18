Берлин, , 23:23 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии уже превысило 12,3 тыс. из которых 31 человек уже умер, сообщает 18 марта издание Focus со ссылкой на собственный подсчет, якобы основанный на данных из разных регионов страны.

Стоит отметить, что официальные данные минздрава ФРГ признают на сегодняшний день 8,2 тыс. случаев заболевания и 12 смертельных исходов.

По какой причине подсчёт сотрудников Focus должен считаться более точным, чем официальная информация, издание не уточняет.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день во всем мире выявлено свыше 200 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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