Пенза, , 00:00 — REGNUM Десять человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией госпитализированы в Пензе. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

На настоящий момент в области выявлена одна пациентка с заражением коронавирусом, ещё десять человек размещены в стационар с подозрением на заражение COVID-2019, у них взяли материал для лабораторных исследований.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взятии под наблюдение в Пензе 244 человек, контактировавших с пациенткой, у которой было выявлено заражение коронавирусом. Положительных результатов после тестирования на заболевание у них выявлено не было.

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